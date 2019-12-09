Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-151-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu bir sahne ile sona eren 150. bölüm sonrası yeni bölüm bekleniyor. EDHO yeni bölümde Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır. İşte EDHO 151. yeni bölüm fragmanı...