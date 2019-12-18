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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 18.12.2019, 12:28

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) atv ekranlarında yeni bölümleri ile izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. EDHO'nun dün akşam yayınlanan bölümünde yine nefes kesen anlar yaşandı. Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için EDHO 152. bölüm tek parça izleme ekranı...

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır. Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır. Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.

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