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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça

Giriş Tarihi: 25.12.2019, 01:03

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm ile izleyicisiyle buluştu! EDHO'nun yeni bölümünü izleyenler tarafından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm tek parça izle, EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' merak konusu oldu. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki son bölümünde büyük savaş başladı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm tek parça izleme sayfası...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

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