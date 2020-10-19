Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan’ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı’yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı’nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. yeni bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.