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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. yeni bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 19.10.2020, 10:40

    Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan’ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı’yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı’nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. yeni bölüm fragmanı...

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