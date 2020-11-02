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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 10:24

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecan dolu 170. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, eşinin ölümünde parmağı olan Yaman Korkmaz’la savaşmaktan kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz’ı köşeye sıkıştırır. Yaman’ın babası Hamdi Korkmaz’ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır. İşte EDHO 170. yeni bölüm fragmanı...

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