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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı...

    Giriş Tarihi: 16.11.2020, 09:32

    EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz’la barış yapmaya razıdır. İçerde Alpaslan dışarıda Hızır Reis’in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı...

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