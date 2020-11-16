<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-172-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

EDHO'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz’la barış yapmaya razıdır. İçerde Alpaslan dışarıda Hızır Reis’in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı...