  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 23.11.2020, 11:34

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan’ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis’in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. İşte EDHO 173. yeni bölüm fragmanı...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Menemen'deki yolsuzluk operasyonunda İYİ Parti detayı!
    Menemen'deki yolsuzluk operasyonunda İYİ Parti detayı!
    İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla saldırdılar
    İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla saldırdılar
    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    CHP'li Menemen Belediyesi'nin skandalları ortaya çıktı!
    CHP'li Menemen Belediyesi'nin skandalları ortaya çıktı!
    Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor!
    Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor!
    Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 48. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 48. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı...
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı...
    Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı izle.
    Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 47. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 47. yeni bölüm fragmanı