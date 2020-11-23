Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-173-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan’ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis’in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. İşte EDHO 173. yeni bölüm fragmanı...