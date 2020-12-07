Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 175. yeni bölüm fragmanı "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!" başlığı ile yayınlandı. EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Dengeler değişecek mi? İşte EDHO 175. yeni bölüm fragmanı...