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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 14.12.2020, 10:24

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli’yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı’yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli’ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli’nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder. İşte EDHO 176. yeni bölümde yaşancaklar...

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