  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 18.01.2021, 10:31

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi’nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu ani ölüm, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çokta Hızır Çakırbeyli’yi boşluğa düşürür. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Karda yürümenin 5 kuralı! Düşmemek için bunlara dikkat
    Karda yürümenin 5 kuralı! Düşmemek için bunlara dikkat
    Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması!
    Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması!
    Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 42. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı
    Kar yağışı ne kadar sürecek?
    Kar yağışı ne kadar sürecek?
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 2. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 2. bölüm bomba gibi geliyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”
    Maraşlı 2. bölüm bomba gibi geliyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”
    Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı
    Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı
    Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Akıncı rehineleri kurtarıyor
    Akıncı'da nefes kesen operasyon!