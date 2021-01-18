Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi’nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu ani ölüm, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çokta Hızır Çakırbeyli’yi boşluğa düşürür. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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