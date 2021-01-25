  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 25.01.2021, 12:27

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni bölüm fragmanı ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...'' başlığı ile yayınlandı. Eşi Ceylan Çakırbeyli’nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlara müjde
    Başkan Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlara müjde
    Kapatılan iş yerleri için vergi kararı
    Kapatılan iş yerleri için vergi kararı
    6.5 milyon aşı Türkiye'de
    6.5 milyon aşı Türkiye'de
    Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu!
    Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu!
    Başkan Erdoğan'dan önemli toplantı
    Başkan Erdoğan'dan önemli toplantı
    Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı
    Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı
    Hercai 56. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
    Hercai 56. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı
    Ceylan, yeni evine Esra Erol'da kavuştu
    Ceylan, yeni evine Esra Erol'da kavuştu
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm fragmanı