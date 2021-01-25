Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-180-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni bölüm fragmanı ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...'' başlığı ile yayınlandı. Eşi Ceylan Çakırbeyli’nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...