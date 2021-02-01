Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-181-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun 181. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir düşman edinmiştir. Savaşa hazırlanan İdris Reis’e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...