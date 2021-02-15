Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-182-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. EDHO'nun yeni bölümünde Ebru’nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine savaş açan şebekenin başındaki Fethi’ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat’ın ölmesiyle yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli’ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli’nin otelinde canından çok sevdiği yeğenini vurur. İşte EDHO 182. yeni bölümde yaşanacaklar...