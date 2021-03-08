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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 08.03.2021, 17:35

    Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni bölümü heyecan dolu sahneleri izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

    İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

    İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

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