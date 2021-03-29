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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 11:00

    EDHO'nun yeni bölüm fragmanı "Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim!" başlığı ile yayınlandı. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli’ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 188. yeni bölüm fragmanı...

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