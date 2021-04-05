Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Tuncay’ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay’ı sorgulaması için İlyas’a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar’ın yardımıyla Yavuz’u kendi tarafına çekmeye hazırlanır. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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