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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 10:59

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Dizinin yeni bölümünde Tuncay’ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay’ı sorgulaması için İlyas’a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar’ın yardımıyla Yavuz’u kendi tarafına çekmeye hazırlanır. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

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