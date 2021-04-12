Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı

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Salı akşamlarının vazgeçilmezi EDHO'nun yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramaları dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala yoğunlaştı. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli’nin karşısında diz çökmek zorunda kalır. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...