  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 19.04.2021, 10:56

    Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, amcası Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan’ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Samanyolu çekimleri görsel şölen sundu
    Samanyolu çekimleri görsel şölen sundu
    İzmir'den dehşete düşüren görüntüler! Üvey babasını böyle öldürdü
    İzmir'den dehşete düşüren görüntüler! Üvey babasını böyle öldürdü
    Soyer, CHP yandaşı kanallara milyonlar akıttı!
    Soyer, CHP yandaşı kanallara milyonlar akıttı!
    Kontrolden çıkan TIR beton mikserine çarptı!
    Kontrolden çıkan TIR beton mikserine çarptı!
    Hangi maske markaları güvensiz?
    Hangi maske markaları güvensiz?
    İzmir'de pahalı suya tepki!
    İzmir'de pahalı suya tepki!
    Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı izle
    Doruk Asiye'ye aşkını itiraf ediyor
    Doruk Asiye'ye aşkını itiraf ediyor I Kardeşlerim özel video
    Maraşlı 14. bölüm fragmanı
    Maraşlı 14. bölüm fragmanı
    Hercai 68. bölüm fragmanı
    Hercai 68. bölüm fragmanı
    Akıncı 16. bölüm fragmanı
    Akıncı 16. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 55. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 55. yeni bölüm fragmanı