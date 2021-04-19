Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, amcası Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan’ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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