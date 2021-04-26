Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı izle

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Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Hızır Çakırbeyli, Tuncay’ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan’a 24 saat süre verir. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...