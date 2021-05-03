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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 03.05.2021, 10:42

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecan dorukta. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar’la olan yakınlaşması ve Pınar’ın küpesinin Ömür’ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder. Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

    Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar. Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

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