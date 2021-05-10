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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 11:00

    Salı akşamlarının en çok izlenen yapımı olan EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli’nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

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