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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 11:09

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni bölüm fragmanı "O Hızır'ın oğlunu öldüreceksin!" başlığı ile yayınlandı. Salı akşamlarının en çok tercih edilen yapımı olan EDHO'da bu hafta kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı....

    İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

    Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

    Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

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