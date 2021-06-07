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    Yeniasır TV Ekran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 07.06.2021, 12:08

    EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümü izleyicileri adeta ekrana kilitleyecek. Rıdvan’ın son bir hamleyle Ortadoğu’da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş’tan yardım istemesi Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

    Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

    Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

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