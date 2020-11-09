Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 171. yeni bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-edho-171-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin sevilen dizisi EDHO'nun heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haşmet Façalı, kardeşi Behzat’a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis’le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz’ın kardeşi Derman’ı göstermeye başlar. ‘Kardeşe kardeş’ diyen Haşmet, Hızır’la beraber hapishanedeki Derman’ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. İşte EDHO 171. yeni bölüm fragmanı...