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    Esra Erol'da şok! Hamile kız meğer...

    Giriş Tarihi: 12.06.2020, 14:29

    ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da canlı yayına katılan Sibel Çetin isimli vatandaş, gerdek gecesi hamile kalmasına ilişkin olayları anlattı. Çetin'in olayları anlatmasının ardından, tecavüze uğradığı ortaya çıktı. İşte o kan donduran olayın detayları...

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