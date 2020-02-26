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Gel Dese Aşk 1. bölüm 2. fragmanı izle! Gel Dese Aşk 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 26.02.2020, 01:58

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük dikkat çekiyor. Gel Dese Aşk'ın 1. bölüm 2. fragmanı izle. Fragman ATV tarafından ''Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!" başlığıyla yayınlandı.

GEL DESE AŞK OYUNCULARI

Erkan Petekkaya
Şebnem Bozoklu
İlayda Çevik
Erkan Petekkaya
Öykü Gürman
Ertan Saban
Altan Gördüm
Mehmet Atay
Uğur çAVUŞOĞLU
Tuğçu Ersoy
Aslıhan Malbora
Yiğit Koçak
Selim Gürata
Ayşe Defne Piriçci

GEL DESE AŞK KONUSU

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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