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    Gençliğim Eyvah 6. bölümde neler yaşanacak?

    Giriş Tarihi: 20.07.2020, 17:25

    Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vuran Gençliğim Eyvah, 6. yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Zola ile Azra arasında olan bitenleri fark eden Ahmet, Zola ile arasındaki gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden olan bir hamlede bulunur. Azra ve Ahmet arasında neler yaşanacak? İşte Atv'nin sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın 6. yeni bölüm fragmanı...

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