Türkiye'nin en çok izlenen kanalı ATV'de yepyeni bir dizi başlıyor. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen gibi usta oyuncuların yer aldığı Gençliğim Eyvah dizisinin yayın tarihi belli oldu. Aşk, sır ve entrikaların anlatıldığı dizi, oyuncu kadrosuyla ekranlara damga vuracak. Gençliğim Eyvah, seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. İşte Gençliğim Eyvah'ın ilk bölüm fragmanı...
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