Gül Masalı 2. tanıtım fragmanını izle

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Atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ikinci tanıtım fragmanı da yayınlandı. Şimdiden büyük beğeni toplayan 'Gül Masalı'nın çekimleri İstanbul’da başlayıp Isparta’da devam ediyor. Dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor. İşte Atv'de çok yakında yayınlanacak olan 'Gül Masalı' dizisinin 2. tanıtım fragmanı...