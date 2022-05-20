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    Yeniasır TV Ekran Gül Masalı yakında Atv'de

    Gül Masalı yakında Atv'de

    Giriş Tarihi: 20.05.2022, 16:23

    Atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ilk teaserı büyük beğeni topladı. Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca’nın ve Isparta’nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak’ın hikayesini konu alıyor. Dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

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