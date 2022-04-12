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    Hakim 3. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 12.04.2022, 10:22

    Hakim dizisi 2. bölümü ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. 'Adalet mi vicdan mı?' sorgusuna iten dizinin yayınlanan heyecan dolu bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan 2. bölümünde Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır. Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder. Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır. İşte Hakim 3. bölüm fragmanı...

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