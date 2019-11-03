Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kraldır? Kim Milyoner Olmak İster 840. son bölüm tek parça izle!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/hangi-muzik-grubunun-solistinin-lakabi-kertenkele-kraldir-kim-milyoner-olmak-ister-840-son-bolum-tek-parca-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 840. son bölümü yayınlandı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da yarışmacılar soruları doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki ödüle ulaşmaya çalıştı. 'Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kraldır?' sorusunun yanıtı internette en çok araştırılanlardan oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 840. son bölüm tek parça izleme sayfası!