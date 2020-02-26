Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı izle

Timuçin Esen'in başrolünde yer aldığı Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'Herkes yalan söyler' sözünü benimseyen Ateş Hekimoğlu bu kez hastanın sözüne inanmak zorunda kalıyor. İşte Hekimoğlu 10. yeni bölüm fragmanı...
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