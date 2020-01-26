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Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 26.01.2020, 19:24

Timuçin Esen ve Okan Yalabık'ın başrolünde yer aldığı Hekimoğlu dizisinin merakla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ateş yine riskli bir durumun içine girer ancak bu defa karşısında Memoli'yi bulur. Tedavi olmamak için direnen hastanın göz göre göre ölmesine izin veremeyen Ateş, yine olayı kendi yöntemleriyle çözmeye soyunur. Bu defa duruma Memoli müdahil olur ve yapılacak olan işlemi onaylamaz. Öte yandan Memoli'ye Amerika'da çalışma imkanı doğruyor. Bu teklife sıcak bakan Memoli nasıl bir tercih yapacak? Hastanede kalıp Hekimoğlu ile mücadele etmeye devam mı edecek yoksa kendine yeni bir yol mu çizecek? İşte Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı...

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