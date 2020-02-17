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Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 17.02.2020, 12:38

Timuçin Esen'in başrolünde olduğu ve Ateş Hekimoğlu karakterini canlandırdığı Hekimoğlu dizinin merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizini yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Ateş'in Zeynep'i at yarışı izlemeye davet etmesi kafaları karışıyor. İşte Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı...

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