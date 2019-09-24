Hercai 14. bölüm fragmanı izle

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Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin heyecanla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Hercai'de nefesleri kesen, izleyici adeta ekrana kilitleyen anlar yaşandı. İşte Hercai'nin merakla beklenen 14. bölüm fragmanı...

Hercai'nin 13. bölümünde Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?