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Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 14. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 27.09.2019, 00:50

ATV'nın reyting rekorları kıran dizisi Hercai yeni sezonda da izleyicileri ekran başına kilitledi. 27 Eylül Cuma akşamı 14. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölüm fragmanında Reyyan, Miran’a ikinci şansı verir. Hercai'nin 14. bölümünde neler yaşanacak? Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için işte Hercai'nin 14. yeni bölüm fragmanı...

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?

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