 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Hercai 15. yeni bölüm fragmanı izle

Hercai 15. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 02.10.2019, 15:55

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Hercai 14. bölümünde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi? İşte Hercai'nin 15. yeni bölüm fragmanı...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hercai 15. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu toplantısı
Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu toplantısı
Uşak'ta polis 13 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
Uşak'ta polis 13 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
İzmir’de sahte içki operasyonu
İzmir’de sahte içki operasyonu
64 yıllık Ege Üniversitesi yenilenecek
64 yıllık Ege Üniversitesi yenilenecek
Denizli'de şok üstüne şok yaşadılar! Şaşkın hırsız sipariş gelince yakayı ele verdi! İşte o anlar...
Denizli'de şok üstüne şok yaşadılar! Şaşkın hırsız sipariş gelince yakayı ele verdi! İşte o anlar...
THY personeli ve o yolcu buluştu
THY personeli ve o yolcu buluştu
Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı izle
Canevim 17. bölüm
Canevim 17. bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölüm fragmanı izle
Canevim 17. bölüm fragmanı
Canevim 17.yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı
Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı izle