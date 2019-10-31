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Hercai 19. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 31.10.2019, 11:22

Atv'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'nin 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Hercai'nin 19. bölümde Reyyan Miran'ın yaralarına merhem olmaya çalışıyor. İşte Hercai'nin 19. yeni bölüm fragmanı...

Hercai'nin 19. bölümünde bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

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