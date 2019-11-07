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Hercai 20. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 07.11.2019, 12:52

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'nin merakla beklenen 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı ve intikamdan doğan bir aşk hikayesini anlatan Hercai'de bu hafta neler olacak merak ediliyor. İşte Hercai 20. yeni bölüm fragmanı...

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

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