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Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 12.01.2020, 12:20

atv ekranlarının beğenilerek izlenen dizisi Hercai'nin 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Hercai 28. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister. Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.

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