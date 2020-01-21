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Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 21.01.2020, 11:49

Hercai'nin merakla beklenen 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. "Miran'ın Hazar Bey'in oğlu olduğunu herkes öğrenecek!" başlığı ile yayınlanan fragman dizinin hayranlarında merak uyandırdı. Hercai yeni bölümde hangi gelişmeler yaşanacak? İşte Hercai 29. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?

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