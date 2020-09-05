Hercai 3. sezonuyla yakında atv'de!

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atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yeni sezon ilk tanıtımı beklentilerin üzerine çıkarak hem merak uyandıran hem de görselliğin zirve yaptığı bir mekânı da ekranlara taşıdı. 1784 yılında İshak Paşa tarafından inşa ettirilen UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından İshak Paşa Sarayı, bu kez Hercai'nin yeni sezon tanıtımına ev sahipliği yaptı.