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Hercai 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 29.01.2020, 01:49

atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai geçen hafta yayınlanan bölümünde heyecan dolu bir sahne ile sona ermişti. Peki Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Hercai 30. yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer. Azize yaptığı bu hatadan ötürü kahrolsa da Elif'in düştüğü bu durumdan Sultan'ı sorumlu tutar. Ölümden dönen Reyyan ve Miran ise birbirlerine daha çok yaklaşır. Başlarına gelen onca olayın ardından umutsuzluğa düşen Reyyan'ı ayağa kaldırmak bu sefer Miran'a düşer. Reyyan'ı üzmemek için belli etmese de aynı zamanda yangını çıkaranın da peşini bırakmayacaktır. Nasuh ise çıkan yangının ardından geçmişin tenha sokaklarında gezinmeye başlar. Çiftliğe kilit vurarak yüreğindeki yangını söndürmeye çalışsa da geçmişin kapıları aralanmıştır bir kere ve onu bu intikam hikayesinin sebebine doğru adım adım yaklaşacaktır. Azize'nin durmayacağını anlayan Zehra elindeki mektup ile Azize'yi tehdit edince Azize'nin eli kolu bağlanır. Çıkan yangından ötürü yakalanan bir şahsın kendisini azmettireni itiraf etmesi ise ortalığı karıştırır. Bu olay Azize ve Miran'ın arasını iyice bozar. Beklenmedik bir misafir ise Miran ve Reyyan'ın gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak ve Azize'yi iyice zora sokacaktır.

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