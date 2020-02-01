Hercai 31. yeni bölüm fragmanı

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Hercai'nin merakla beklenen 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının en çok seyredilen dizisi Hercai yine nefes kesen bir bölüm ile ekranlardaydı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!" başlığı ile yayınlandı. İşte Hercai 31. bölüm fragmanı....

HERCAİ 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur. Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.