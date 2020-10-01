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ATV ekranlarında yayınlanan başarılı ve sevilen yapımlardan biri olan Hercai, yeni sezonda da nefes kesti. Yayınlanan yeni bölümleriyle seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatan dizinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 2 Ekim Cuma günü ATV'de olacak. İşte Hercai 41. bölüm fragmanı!