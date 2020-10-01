  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Hercai 41. bölüm fragmanı!

    Hercai 41. bölüm fragmanı!

    Giriş Tarihi: 01.10.2020, 10:42

    ATV ekranlarında yayınlanan başarılı ve sevilen yapımlardan biri olan Hercai, yeni sezonda da nefes kesti. Yayınlanan yeni bölümleriyle seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatan dizinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 2 Ekim Cuma günü ATV'de olacak. İşte Hercai 41. bölüm fragmanı!

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hercai 41. bölüm fragmanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu
    İş yerine girmeye çalışan hırsızı pompalı tüfekle vurdu
    Ermenistan askeri konvoyu SİHA'larla böyle vuruldu
    Ermenistan askeri konvoyu SİHA'larla böyle vuruldu
    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
    İtfaiyeden Nasreddin Hoca misali keçi kurtarma operasyonu
    İtfaiyeden Nasreddin Hoca misali keçi kurtarma operasyonu
    İzmir merkezli operasyon! Firari FETÖ'cülere ağır darbe
    İzmir merkezli operasyon! Firari FETÖ'cülere ağır darbe
    Kuruluş Osman 28. Bölüm 2. Fragmanı izle!
    Kuruluş Osman 28. Bölüm 2. Fragmanı izle!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Hercai 3. sezonuyla yakında atv'de!
    Hercai 3. sezonuyla yakında atv'de!
    Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı!
    Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı!
    Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözler annede! Ortaya çıkanlar şok etti!
    Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözler annede! Ortaya çıkanlar şok etti!
    Gençliğim Eyvah 6. bölümde neler yaşanacak?
    Gençliğim Eyvah 6. bölümde neler yaşanacak?
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman...
    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman...