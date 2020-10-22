Hercai 44. yeni bölüm fragmanı izle

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Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Azize’nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran’ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran’ı kıyaya çıkarır ancak Miran’ın durumu kritiktir. İşte Hercai 44. yeni bölüm fragmanı...