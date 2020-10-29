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    Hercai 45. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 29.10.2020, 10:36

    Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin heyecan dolu 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran’ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Reyyan için ayağa kalkan Miran’ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir. İşte Hercai yeni bölüm fragmanı...

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