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    Yeniasır TV Ekran Hercai 46. yeni bölüm fragmanı

    Hercai 46. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 05.11.2020, 12:35

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Sevilen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.

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