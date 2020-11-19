Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Aslan’ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? İşte Hercai 48. yeni bölüm fragmanı...
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